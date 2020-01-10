Цены на гречку в России выросли на 5,4% в декабре

В России цены на гречневую крупу в декабре увеличились на 5,4%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что в 20 субъектах России цены на гречку выросли на 9% и более. Самый большой рост на эту крупу зафиксирован в Еврейской автономной области и Приморском крае — на 18,7% и 18,1% соответственно.

При этом, по данным ведомства, цены на пшено в России снизились на 4,2%.

В 18 регионах цены на пшено упали на 7% и более. Самое большое падение стоимости этого продукта зарегистрировано в Республике Алтай и Еврейской автономной области — на 20,6% и 14,1% соответственно.

В ноябре 2019 года управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в городе по признакам нарушения ими закона о торговле.