ФАС возбудила два дела в отношении поставщиков гречки в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в городе по признакам нарушения ими закона о торговле.

«Санкт-Петербургское УФАС России возбудило два дела по признакам нарушения закона о торговле в отношении ООО «Агро-Альянс»... и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг», — сообщает пресс-служба ФАС.

Отмечается, что в результате проверки сообщений СМИ о повышении цен на гречневую крупу в розничном и оптовом сегментах выяснилось, что указанные организации-поставщики формируют цены для различных ретейлеров по-разному.

В их действиях выявили признаки создания «дискриминационных условий для одних хозяйственных субъектов по сравнению с другими».

Уточняется, что указанные дела будут рассмотрены комиссией УФАС на заседании 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ФАС проведёт проверку после жалоб на рост цен на гречиху.

6 ноября Росстат сообщил, что цены на гречневую крупу в октябре увеличились на 7,3%.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на крупу.