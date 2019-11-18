ФАС возбудила два дела в отношении поставщиков гречки в Петербурге
- РИА Новости
«Санкт-Петербургское УФАС России возбудило два дела по признакам нарушения закона о торговле в отношении ООО «Агро-Альянс»... и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг», — сообщает пресс-служба ФАС.
Отмечается, что в результате проверки сообщений СМИ о повышении цен на гречневую крупу в розничном и оптовом сегментах выяснилось, что указанные организации-поставщики формируют цены для различных ретейлеров по-разному.
В их действиях выявили признаки создания «дискриминационных условий для одних хозяйственных субъектов по сравнению с другими».
Уточняется, что указанные дела будут рассмотрены комиссией УФАС на заседании 18 декабря.
Ранее сообщалось, что ФАС проведёт проверку после жалоб на рост цен на гречиху.
6 ноября Росстат сообщил, что цены на гречневую крупу в октябре увеличились на 7,3%.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на крупу.