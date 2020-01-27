Медведев поручил «Единой России» помочь кабмину в реализации послания
- kremlin.ru
В ходе расширенного заседания высшего совета партии Медведев подчеркнул важность скорого выполнения указанных Путиным задач.
«Единая Россия» могла бы помочь правительству в этой сфере, наладить совместную работу, чтобы быстрее подготовить качественные законопроекты, провести консультации с представителями правительства, в том числе с социальным блоком и другими коллегами по всем чувствительным вопросам», — цитирует его ТАСС.
Медведев, в частности, предложил организовать встречу руководства партии с членами нового кабмина.
По его словам, он уже обсуждал такую возможность с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
«Мы подумаем, как и в какие сроки это сделать», — подчеркнул глава «Единой России».
Ранее Мишустин назвал исполнение послания основным приоритетом нового правительства.
Он уже поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, а также до 20 февраля представить предложения по их реализации на период до 2024 года.