Медведев поручил «Единой России» помочь кабмину в реализации послания

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил партии разработать предложения для содействия новому правительству в реализации задач, поставленных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

В ходе расширенного заседания высшего совета партии Медведев подчеркнул важность скорого выполнения указанных Путиным задач.

«Единая Россия» могла бы помочь правительству в этой сфере, наладить совместную работу, чтобы быстрее подготовить качественные законопроекты, провести консультации с представителями правительства, в том числе с социальным блоком и другими коллегами по всем чувствительным вопросам», — цитирует его ТАСС.

Медведев, в частности, предложил организовать встречу руководства партии с членами нового кабмина.

По его словам, он уже обсуждал такую возможность с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

«Мы подумаем, как и в какие сроки это сделать», — подчеркнул глава «Единой России».

Ранее Мишустин назвал исполнение послания основным приоритетом нового правительства.

Он уже поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, а также до 20 февраля представить предложения по их реализации на период до 2024 года.