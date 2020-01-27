ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) приостановила следственные действия по уголовному делу в отношении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов.
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
  • РИА Новости

«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», — цитирует юриста ТАСС.

В ноябре сообщалось, что ознакомление с материалами приостановлено, а следствие в связи с передачей кораблей Украине возобновлено.

Срок следственных действий продлили до конца января, объяснив это необходимостью допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна.

До этого Россия передала Украине три военных судна, которые были задержаны за нарушение российской границы год назад.

Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние кораблей. По его словам, с них пропали унитазы, розетки и плафоны.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии пообещал обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование.

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