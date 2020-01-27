В Госдуме рассказали об идее передавать нереализованные товары на благотворительность

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В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий изменить налоговое регулирование передачи нереализованных товаров в благотворительных целях.
В Госдуме рассказали об идее передавать нереализованные товары на благотворительность
  • Reuters

«Анализ показал, что продукция, пригодная к употреблению, но реализация которой до истечения сроков её годности по каким-либо причинам невозможна, попросту вывозится на полигон. Потому что это выгоднее, нежели её передача на благотворительные цели. И это происходит в стране, население которой во время ВОВ пережило блокаду, голод», — пояснил депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что именно ветераны первыми предложили заняться решением проблемы списания тонн пригодных для употребления продуктов.

В этой связи в Госдуме предлагают освободить безвозмездную передачу таких продуктов от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют 40% от цены переданного.

Закон призван решить сразу несколько задач: экологическую, социальную и экономическую.

В настоящее время проект направлен в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

В июне Роспотребнадзор предлагал ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

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