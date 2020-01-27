В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов велел ввести на территории региона режим повышенной готовности в связи с распространением нового типа коронавируса в Китае.
В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
  • globallookpress.com

«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Жителям Забайкалья рекомендовано воздержаться от поездок в КНР.

Региональному минздраву поручено провести с населением разъяснительные беседы по поводу коронавируса.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.

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