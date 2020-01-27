В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов велел ввести на территории региона режим повышенной готовности в связи с распространением нового типа коронавируса в Китае.

globallookpress.com

«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства. Жителям Забайкалья рекомендовано воздержаться от поездок в КНР. Региональному минздраву поручено провести с населением разъяснительные беседы по поводу коронавируса. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.