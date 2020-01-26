Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом минздраве.

«Женщина скончалась в больнице 25 января», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

23 января в Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины, подозреваемой в убийстве своих детей 2014 и 2019 годов рождения.

Затем женщина совершила попытку суицида и была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В семье остались ещё двое детей, 2011 и 2017 годов рождения, которые находятся с отцом, им оказывается психологическая помощь.

Региональный омбудсмен Светлана Денисова отметила, что семья не состояла на учёте как неблагополучная.

Портал Nation News также передавал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.