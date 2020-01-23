Психологи работают с мужем подозреваемой в убийстве детей под Пермью

Психологи оказывают помощь мужу женщины, подозреваемой в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкар Пермского края, сообщила региональный омбудсмен Светлана Денисова.

«В семье остались ещё двое детей, в настоящее время им и их отцу оказывается психологическая и другая необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле», — цитирует её РИА Новости.

Денисова рассказала, что семья не состояла на учёте как неблагополучная.

«В настоящее время в интересах следствия более подробную информацию о семье дать не представляется возможным», — добавила омбудсмен.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Пермского края, подозреваемой в убийстве двух детей 2014 и 2019 годов рождения.

Затем женщина попыталась совершить суицид, в настоящее время она госпитализирована. В семье есть ещё двое детей — 2011 и 2017 годов рождения.

В Министерстве социального развития Пермского края, как сообщало URA.RU, также прокомментировали ситуацию.