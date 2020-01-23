Психологи работают с мужем подозреваемой в убийстве детей под Пермью
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- РИА Новости
«В семье остались ещё двое детей, в настоящее время им и их отцу оказывается психологическая и другая необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле», — цитирует её РИА Новости.
Денисова рассказала, что семья не состояла на учёте как неблагополучная.
«В настоящее время в интересах следствия более подробную информацию о семье дать не представляется возможным», — добавила омбудсмен.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Пермского края, подозреваемой в убийстве двух детей 2014 и 2019 годов рождения.
Затем женщина попыталась совершить суицид, в настоящее время она госпитализирована. В семье есть ещё двое детей — 2011 и 2017 годов рождения.
В Министерстве социального развития Пермского края, как сообщало URA.RU, также прокомментировали ситуацию.