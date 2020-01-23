В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двух детей
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК России («убийство двух лиц, малолетнего»)», — указывается в заявлении.
По данным следствия, подозреваемая утром 23 января 2020 года, находясь в своём доме, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась совершить суицид. По этой причине в настоящее время она находится в медицинском учреждении.
«Ещё двое детей женщины, 2011 и 2017 годов рождения, сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.