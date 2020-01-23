В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двух детей

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в городе Кудымкар Пермского края. Подозреваемой в данном преступлении является их мать, у которой, помимо погибших, есть ещё два ребёнка.
В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двух детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК России («убийство двух лиц, малолетнего»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, подозреваемая утром 23 января 2020 года, находясь в своём доме, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась совершить суицид. По этой причине в настоящее время она находится в медицинском учреждении.

«Ещё двое детей женщины, 2011 и 2017 годов рождения, сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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