СК завёл дело после угроз женщины выбросить ребёнка из окна в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как бабушка трёхлетнего ребёнка заперлась в квартире и угрожала выкинуть его из окна.

Об этом сообщает столичное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы») и ст. 119 УК России («Угроза убийством»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 22 января сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру, расположенную в доме на Восточной улице в городе Москве, для исполнения решения суда. Однако бабушка трёхлетнего ребёнка длительное время отказывалась открывать дверь и высказывала угрозы о причинении вреда его здоровью.

«Сотрудниками спасательной службы дверь квартиры была вскрыта. В настоящее время следователи и сотрудники профилактических органов зашли в квартиру, жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку.