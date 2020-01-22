СК завёл дело после угроз женщины выбросить ребёнка из окна в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как бабушка трёхлетнего ребёнка заперлась в квартире и угрожала выкинуть его из окна.
СК завёл дело после угроз женщины выбросить ребёнка из окна в Москве
  • © Следственный комитет РФ

Об этом сообщает столичное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы») и ст. 119 УК России («Угроза убийством»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 22 января сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру, расположенную в доме на Восточной улице в городе Москве, для исполнения решения суда. Однако бабушка трёхлетнего ребёнка длительное время отказывалась открывать дверь и высказывала угрозы о причинении вреда его здоровью. 

«Сотрудниками спасательной службы дверь квартиры была вскрыта. В настоящее время следователи и сотрудники профилактических органов зашли в квартиру, жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку.

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