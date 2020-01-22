В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку

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На юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожает причинить вред ребёнку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
  • РИА Новости

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции, представители экстренных и социальных служб города, а также психологи.

Как заявляет источник в правоохранительных органах, в 2019 году суд постановил ограничить в родительских правах мать удерживаемого в квартире ребёнка.

Ранее следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело о покушении жителя села Засечное на убийство своей трёхлетней дочери после того, как мужчину и ребёнка обнаружили под окнами квартиры с телесными повреждениями.

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