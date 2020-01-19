Под Пензой завели дело о покушении на убийство трёхлетней девочки

Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело о покушении жителя села Засечное на убийство своей трёхлетней дочери после того, как мужчину и ребёнка обнаружили под окнами квартиры с телесными повреждениями.

«Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери», — сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета.

По предварительной информации, вечером 18 января мужчина и его малолетняя дочь были обнаружены под окнами своей квартиры, которая находится на пятом этаже, и были госпитализированы с травмами.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства преступления и собирают доказательную базу.

Эксперты также намерены проверить условия жизни и воспитания ребёнка и действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сайт kirov-portal.ru передавал, что суд в Кирове признал женщину виновной в убийстве своей трёхлетней дочери из личной неприязни «с целью избавиться от обязанностей» по её воспитанию.

В феврале женщина 1997 года рождения на неделю оставила трёхлетнюю дочь одну в запертой квартире, в результате чего ребёнок умер от обезвоживания.