Власти Пермского края прокомментировали сообщения о матери, подозреваемой в убийстве двух детей

В Министерстве социального развития Пермского края прокомментировали сообщения о матери, подозреваемой в убийстве двух детей.

Об этом информирует URA.RU.

«Семья характеризовалась как благополучная и не состояла на учёте в органах соцзащиты», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что родственникам оказывают психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в городе Кудымкаре. Подозреваемой в совершении данного преступления является их мать, у которой, помимо погибших, есть ещё два ребёнка.

Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.