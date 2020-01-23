СК рассказал о состоянии подозреваемой в убийстве детей в Пермском крае
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в региональном отделении ведомства, она находится в тяжёлом состоянии после попытки самоубийства.
«Женщина находится в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник.
Ранее в СК возбудили дело против жительницы города Кудымкара по подозрению в убийстве двух детей. По версии следствия, многодетная мать убила двух из четырёх своих детей, а потом совершила попытку суицида.
22 января сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.