СК рассказал о состоянии подозреваемой в убийстве детей в Пермском крае

В СК Пермского края рассказали о состоянии женщины, которая подозревается в убийстве двух своих детей.

Как сообщили ТАСС в региональном отделении ведомства, она находится в тяжёлом состоянии после попытки самоубийства.

«Женщина находится в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник.

Ранее в СК возбудили дело против жительницы города Кудымкара по подозрению в убийстве двух детей. По версии следствия, многодетная мать убила двух из четырёх своих детей, а потом совершила попытку суицида.

22 января сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.