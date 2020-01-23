СК рассказал о состоянии подозреваемой в убийстве детей в Пермском крае

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В СК Пермского края рассказали о состоянии женщины, которая подозревается в убийстве двух своих детей.
СК рассказал о состоянии подозреваемой в убийстве детей в Пермском крае
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в региональном отделении ведомства, она находится в тяжёлом состоянии после попытки самоубийства.

«Женщина находится в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник.

Ранее в СК возбудили дело против жительницы города Кудымкара по подозрению в убийстве двух детей. По версии следствия, многодетная мать убила двух из четырёх своих детей, а потом совершила попытку суицида.

22 января сообщалось, что на юге Москвы женщина заперлась в квартире и угрожала причинить вред ребёнку. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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