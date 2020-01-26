Tez Tour и «Интурист» приостанавливают продажу туров в Китай

Туроператоры Tez Tour и «Интурист» приняли решение приостановить продажу российским туристам путёвок в Китай из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компаний.

«В целях обеспечения безопасности туроператор с завтрашнего дня (27 января. — RT) приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — отметили в Tez Tour.

При этом вывоз туристов из Китая по оплаченным заявкам будет осуществляться в плановом режиме.

В «Интуристе» сообщили, что продажа туров в Китай уже приостановлена, а приобретённые путёвки можно сдать или поменять туристическое направление до вылета.

В компании также не намерены пока экстренно эвакуировать уже находящихся в Китае туристов.

Ранее Роспотребнадзор поручил оказать содействие туристам, выезжающим в Китай или находящимся там, после сообщения Ростуризма о неблагоприятной обстановке в этой стране.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Китае находятся около 6—7 тыс. российских туристов.

26 января стало известно об увеличении общего числа заражений новым типом коронавируса в КНР до 1975 человек, 56 заболевших скончались.

Доктор биологических наук Михаил Щелканов в беседе с телеканалом «360» призвал россиян избегать поездок в Китай или делать перед этим прививки от гриппа.