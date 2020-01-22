Эксперт дал рекомендации, как уберечься от коронавируса из Китая

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Доктор биологических наук Михаил Щелканов дал советы россиянам, как снизить риски заболевания опасным коронавирусом из Китая.
Эксперт дал рекомендации, как уберечься от коронавируса из Китая
  • © Анна Раткогло
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что гражданам России лучше избегать поездок в Китай или делать перед этим прививки от гриппа.

«Сто процентов у человека должна быть прививка от гриппа А и В, потому что если у человека будет острое респираторное заболевание, то оно хотя бы будет в мягкой форме. Можно будет легче поставить дифференциальный диагноз с опасными инфекциями типа вируса «Ухань», — подчеркнул Щелканов.

По его словам, даже повышенные меры пограничного контроля, которые сейчас действуют в России, не могут гарантировать полную защиту граждан от вируса.

Он добавил, что при появлении первых симптомов заболевания нужно сразу же обращаться к врачу.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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