Эксперт дал рекомендации, как уберечься от коронавируса из Китая

Доктор биологических наук Михаил Щелканов дал советы россиянам, как снизить риски заболевания опасным коронавирусом из Китая.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что гражданам России лучше избегать поездок в Китай или делать перед этим прививки от гриппа.

«Сто процентов у человека должна быть прививка от гриппа А и В, потому что если у человека будет острое респираторное заболевание, то оно хотя бы будет в мягкой форме. Можно будет легче поставить дифференциальный диагноз с опасными инфекциями типа вируса «Ухань», — подчеркнул Щелканов.

По его словам, даже повышенные меры пограничного контроля, которые сейчас действуют в России, не могут гарантировать полную защиту граждан от вируса.

Он добавил, что при появлении первых симптомов заболевания нужно сразу же обращаться к врачу.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.