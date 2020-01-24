В Чите возбудили дело по факту проживания детей в заброшенном доме
- РИА Новости
«По результатам проверки информации СМИ о проживании в ненадлежащих условиях мужчины и четырёх малолетних детей в возрасте от пяти до 12 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина скрывался от правоохранительных органов, он находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. В связи с этим он задержан и отправлен в СИЗО.
«Дети помещены в социально-реабилитационное учреждение, следствием инициированы мероприятия по оказанию им психологической, медицинской, материальной помощи», — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что жительница Воркуты признана виновной по делу об истязании 11-летнего сына. Суд приговорил её к трём годам условно с испытательным сроком три года.