Житель Пермского края предстанет перед судом за издевательства над пасынком

Житель города Красновишерска Пермского края предстанет перед судом за издевательства над пасынком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СК России.

По данным следователей, от действий мужчины пострадал сын его сожительницы. Мальчика избивали с четырёхлетнего возраста, но известно об этом стало только теперь.

«Мужчина причинял ребёнку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол на макаронные изделия на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.