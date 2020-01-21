Житель Пермского края предстанет перед судом за издевательства над пасынком
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СК России.
По данным следователей, от действий мужчины пострадал сын его сожительницы. Мальчика избивали с четырёхлетнего возраста, но известно об этом стало только теперь.
«Мужчина причинял ребёнку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол на макаронные изделия на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — заявили в ведомстве.
Уголовное дело передано в суд.
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