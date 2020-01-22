В Коми вынесли приговор женщине по делу об истязании 11-летнего сына

Жительница Воркуты признана виновной по делу об истязании 11-летнего сына.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Коми.

В сентябре — октябре 2018 года женщина регулярно избивала мальчика, а также издевалась над ним различными способами. Ребёнок рассказал о действиях матери отцу, который живёт отдельно от семьи. Мужчина обратился за помощью.

Обвиняемая приговорена к трём годам условно с испытательным сроком три года.

Ожидается вступление вердикта в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело против отчима, подозреваемого в истязании пасынка.