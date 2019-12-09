В Удмуртии возбудили дело после смерти ребёнка с ДЦП и его матери
- РИА Новости
«6 декабря... в оперативные службы поступило сообщение от педагогов, проводивших учебные занятия с мальчиком, о том, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры. При вскрытии двери в квартире обнаружены тела женщины и её сына», — говорится в сообщении СК.
По предварительным данным, последний раз их видела родственница 30 ноября.
В СК отметили, что смерть ребёнка могла наступить за сутки до обнаружения в результате переохлаждения. Его мать скончалась около недели назад, причина её смерти пока не установлена.
В середине сентября шестилетний мальчик из Уфы, который провёл несколько дней в квартире с умершей матерью, попал в реанимацию из-за истощения.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае двухлетний мальчик находился два дня в запертой квартире с мёртвым отцом.