В Удмуртии возбудили дело после смерти ребёнка с ДЦП и его матери

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения в одной из квартир города Можга тел 51-летней женщины и её 13-летнего сына, который страдал тяжёлой формой ДЦП.
В Удмуртии возбудили дело после смерти ребёнка с ДЦП и его матери
  • РИА Новости

«6 декабря... в оперативные службы поступило сообщение от педагогов, проводивших учебные занятия с мальчиком, о том, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры. При вскрытии двери в квартире обнаружены тела женщины и её сына», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, последний раз их видела родственница 30 ноября.

В СК отметили, что смерть ребёнка могла наступить за сутки до обнаружения в результате переохлаждения. Его мать скончалась около недели назад, причина её смерти пока не установлена.

В середине сентября шестилетний мальчик из Уфы, который провёл несколько дней в квартире с умершей матерью, попал в реанимацию из-за истощения.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае двухлетний мальчик находился два дня в запертой квартире с мёртвым отцом.

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