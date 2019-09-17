В Уфе ребёнок несколько суток провёл в квартире с умершей матерью

Шестилетний мальчик из Уфы, который провёл несколько дней в квартире с умершей матерью, попал в реанимацию из-за истощения. Об этом сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мальчика поместили в отделение реанимации для осмотра, в дальнейшем решается вопрос о его госпитализации в республиканскую детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

По его данным, мальчик находился в квартире с телом матери «в течение неизвестного времени». Как предполагается, сначала ребёнок думал, что мама уснула, а затем у него не было сил выбраться.

Также Вазигатов написал, что правоохранительные органы начали проверку по факту смерти 44-летней матери ребёнка.

Уточняется, что семья была благополучной, на учёте не состояла.

В марте СК возбудил дело в отношении матери, которая бросила свою пятилетнюю дочь в квартире в Москве.