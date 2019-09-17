В Уфе ребёнок несколько суток провёл в квартире с умершей матерью
- РИА Новости
«Мальчика поместили в отделение реанимации для осмотра, в дальнейшем решается вопрос о его госпитализации в республиканскую детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.
По его данным, мальчик находился в квартире с телом матери «в течение неизвестного времени». Как предполагается, сначала ребёнок думал, что мама уснула, а затем у него не было сил выбраться.
Также Вазигатов написал, что правоохранительные органы начали проверку по факту смерти 44-летней матери ребёнка.
Уточняется, что семья была благополучной, на учёте не состояла.
В марте СК возбудил дело в отношении матери, которая бросила свою пятилетнюю дочь в квартире в Москве.