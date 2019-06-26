В Красноярском крае ребёнок два дня находился в квартире с мёртвым отцом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевого главка МВД.
Отмечается, что сотрудники полиции приехали и вскрыли квартиру по вызову соседей, которые услышали детский плач.
Там они обнаружили ребёнка рядом с телом отца.
В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное и не вызывает опасений.
По данным пресс-службы, мать в это время отсутствовала из-за ссоры с мужем.
Женщина, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию.
По данному факту проводится проверка.
В марте Пятый канал сообщал, что в Петербурге трое детей сутки провели в квартире с умершей матерью.