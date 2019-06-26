В Красноярском крае ребёнок два дня находился в квартире с мёртвым отцом

В Красноярском крае двухлетний мальчик находился два дня в запертой квартире с мёртвым отцом.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевого главка МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции приехали и вскрыли квартиру по вызову соседей, которые услышали детский плач.

Там они обнаружили ребёнка рядом с телом отца.

В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное и не вызывает опасений.

По данным пресс-службы, мать в это время отсутствовала из-за ссоры с мужем.

Женщина, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию.

По данному факту проводится проверка.

В марте Пятый канал сообщал, что в Петербурге трое детей сутки провели в квартире с умершей матерью.