В Красноярском крае ребёнок два дня находился в квартире с мёртвым отцом

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В Красноярском крае двухлетний мальчик находился два дня в запертой квартире с мёртвым отцом.
В Красноярском крае ребёнок два дня находился в квартире с мёртвым отцом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевого главка МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции приехали и вскрыли квартиру по вызову соседей, которые услышали детский плач.

Там они обнаружили ребёнка рядом с телом отца.

В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное и не вызывает опасений.

По данным пресс-службы, мать в это время отсутствовала из-за ссоры с мужем.

Женщина, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию.

По данному факту проводится проверка.

В марте Пятый канал сообщал, что в Петербурге трое детей сутки провели в квартире с умершей матерью.

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