Алтайскому экс-судье вынесли приговор за посредничество во взяточничестве
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора судье Арбитражного суда Алтайского края в отставке. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»)», — указывается в заявлении.
Отмечается, что уголовное дело в отношении судьи, получившего взятку, в настоящее время рассматривается судом. В ходе предварительного следствия и посредники, и взяткополучатель вину в содеянном признали.
«Приговором суда судье в отставке назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, кроме того, суд обязал осуждённого выплатить штраф в размере 30 млн рублей», — говорится в заявлении.
В последнее время действующие и ушедшие в отставку российские судьи всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. Так, ранее было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей мировой судьи Нальчика, которую обвиняют в совершении ряда преступных эпизодов, связанных с мошенничеством.
В декабре 2019 года Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.
В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В сентябре 2019 года в Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.
16 июля 2019 года квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.