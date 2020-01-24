Алтайскому экс-судье вынесли приговор за посредничество во взяточничестве

Следственный комитет России сообщил, что бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорён к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора судье Арбитражного суда Алтайского края в отставке. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что уголовное дело в отношении судьи, получившего взятку, в настоящее время рассматривается судом. В ходе предварительного следствия и посредники, и взяткополучатель вину в содеянном признали.

«Приговором суда судье в отставке назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, кроме того, суд обязал осуждённого выплатить штраф в размере 30 млн рублей», — говорится в заявлении.

В последнее время действующие и ушедшие в отставку российские судьи всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. Так, ранее было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей мировой судьи Нальчика, которую обвиняют в совершении ряда преступных эпизодов, связанных с мошенничеством.

В декабре 2019 года Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре 2019 года в Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

16 июля 2019 года квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.