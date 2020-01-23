Следующее заседание группы по изменению Конституции пройдёт 27 января
- РИА Новости
Она отметила, что предложения уже систематизированы и поступают по отдельным блокам.
«Об этом, наверное, стоит сказать уже в понедельник, когда у нас состоится следующее заседание», — цитирует РИА Новости Хабриеву.
Ранее Хабриева рассказала, что поправка к Конституции об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров.
20 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к основному закону страны. Согласно документу, в нём будет закреплена регулярная индексация пенсий.