Следующее заседание группы по изменению Конституции пройдёт 27 января

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева сообщила, что следующее заседание рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Конституцию состоится 27 января.

Она отметила, что предложения уже систематизированы и поступают по отдельным блокам.

«Об этом, наверное, стоит сказать уже в понедельник, когда у нас состоится следующее заседание», — цитирует РИА Новости Хабриеву.

Ранее Хабриева рассказала, что поправка к Конституции об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров.

20 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к основному закону страны. Согласно документу, в нём будет закреплена регулярная индексация пенсий.