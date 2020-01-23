Глава Пензенской области рекомендовал жителям не ездить в Китай

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в Китай и страны Юго-Восточной Азии из-за распространения коронавируса.

«Жителям Пензенской области рекомендую воздержаться от посещения КНР, а также стран Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Губернатор уточнил, что необходимо провести разъяснительную работу с турагентствами.

Он также поручил проводить обследование лиц, прибывающих из Китая.

Ранее обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам был поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)».

23 января губернатор Амурской области Василий Орлов в связи с распространением в Китае нового типа коронавируса, от которого уже скончались 17 человек, призвал местных жителей на время отказаться от поездок в КНР.