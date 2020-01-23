Глава Амурской области призвал жителей не ездить в Китай из-за вируса

Губернатор Амурской области Василий Орлов в связи с распространением в Китае нового типа короновируса, от которого уже погибли 17 человек, призвал местных жителей на время отказаться от поездок в КНР.

Об этом он написал в своём Instagram.

Орлов отметил, что в КНР «очень серьёзная ситуация по коронавирусу». По словам губернатора, в Амурской области необходимо принять все меры для профилактики.

«Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», — сказал он.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила, что в регионе введён режим повышенной готовности по профилактике из-за китайского коронавируса.

По последним данным, число заболевших пневмонией из-за нового коронавируса в Китае превысило 570, из них 17 человек скончались.