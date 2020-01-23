Прокуратура проверяет ситуацию с «пьяным» мальчиком в Саратове

Прокуратура в Саратове начала проверку в связи с госпитализацией десятилетнего мальчика якобы с признаками алкогольного опьянения.

Об этом информирует пресс-служба областного надзорного ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района Саратова организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на данный момент мальчик находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее пресс-секретарь областного Минздрава Анастасия Усова сообщила, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отмечалось, что ребёнок был госпитализирован после обнаружения его прохожими у дома №1 по улице Большая Садовая.

По данным полиции, 22 января около 15:00 (14:00 мск) ученик четвёртого класса средней школы отправился на каток на стадионе «Спартак», примерно в 20:00 (19:00 мск) матери ребёнка поступило сообщение о его госпитализации в ГУЗ «Клиническая больница имени С.Р. Миротворцева СГМУ» в состоянии алкогольного опьянения.