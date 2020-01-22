Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

«Коронавирус относится к довольно известной группе вирусов. Единственное, он очень быстро мутирует, и данный штамм является видоизменённым. Стоит отметить, что вирус передаётся не только от животных к человеку, но и непосредственно от людей друг другу», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, заразиться можно и от предметов, через еду, поэтому важно соблюдать строгую гигиену.

Как рассказала Логина, клинически вирусная инфекция проявляется в виде поражения органов дыхания, развиваются осложнения в виде так называемой атипичной (вирусной) пневмонии.

«Поэтому в первые часы появления таких симптомов, как насморк, кашель, слабость, стоит незамедлительно обратиться к врачу, так как сейчас ситуация является довольно острой», — рекомендует она.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.