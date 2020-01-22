Росстат рассказал о задолженности по зарплате в России

Федеральная служба государственной статистики рассказала о задолженности по зарплате в России по состоянию на 1 января 2020 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, задолженность составляет 2,114 млрд рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2020 года на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 992,7 млн рублей (47%), в 2018 году — 495,1 млн рублей (23,4%), в 2017 году и ранее — 626,4 млн рублей (29,6%).

Уточняется, что задолженность образовалась в ряде сфер деятельности и распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 46%; строительство — 17%; добыча полезных ископаемых — 14%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8%; транспорт — 7%.

В декабре URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с невыплатой зарплат рабочим челябинского завода.