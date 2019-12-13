Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с невыплатой зарплат на челябинском заводе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с невыплатой зарплат рабочим челябинского завода, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задолженность по зарплате — свыше 2 млн рублей. При этом собственник завода и его адвокат преднамеренно осуществляют банкротство предприятия и вывод денег за границу», — отметили в ведомстве.

Председатель СКР поручил в течение месяца расследовать уголовное дело и направить его в суд.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП в Забайкалье.