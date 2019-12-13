Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с невыплатой зарплат на челябинском заводе
- Александр Бастыркин / © Сергей Гунеев
- РИА Новости
«Задолженность по зарплате — свыше 2 млн рублей. При этом собственник завода и его адвокат преднамеренно осуществляют банкротство предприятия и вывод денег за границу», — отметили в ведомстве.
Председатель СКР поручил в течение месяца расследовать уголовное дело и направить его в суд.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП в Забайкалье.