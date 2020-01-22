Минтранс России установит требования к защите самолётов от птиц. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Краткое изложение целей регулирования: установление требований орнитологической защиты полётов гражданских воздушных судов в России», — говорится в документе.

Отмечается, что правила могут вступить в силу в июне.

В августе «Известия» сообщали о решении Минтранса выделить более пяти млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности полётов воздушных судов после аварийной посадки самолёта в Жуковском.

15 августа 2019 года самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку, приземлившись в кукурузном поле.

По данным Росавиации, причиной происшествия стало столкновение самолёта со стаей чаек.