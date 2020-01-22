Минтранс России установит требования к защите самолётов от птиц
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- РИА Новости
«Краткое изложение целей регулирования: установление требований орнитологической защиты полётов гражданских воздушных судов в России», — говорится в документе.
Отмечается, что правила могут вступить в силу в июне.
В августе «Известия» сообщали о решении Минтранса выделить более пяти млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности полётов воздушных судов после аварийной посадки самолёта в Жуковском.
15 августа 2019 года самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку, приземлившись в кукурузном поле.
По данным Росавиации, причиной происшествия стало столкновение самолёта со стаей чаек.