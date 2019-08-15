В аэропорту Жуковский примут меры для улучшения защиты от птиц
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- РИА Новости
«Я думаю, что сейчас ЛИИ им. Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов», — цитирует его ТАСС.
15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.
Как заявили в МЧС, после ЧП с А321 за медпомощью обратились 74 человека.
По данным Росавиации, причиной происшествия стало столкновение самолёта со стаей чаек.