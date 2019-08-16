Орнитолог предлагает создать паспорт аэропорта после инцидента с A321
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Об этом сообщают «Известия».
По мнению эксперта, в индивидуальный паспорт аэропорта нужно вносить данные о водоёмах, расположенных в близости от объекта, характер растительности, а также качественный и количественный состав птиц, проживающих рядом с воздушной гаванью.
Кроме того, документ должен содержать информацию антропогенного характера: интенсивность взлётов и посадок, наличие рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов.
15 августа в районе аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку самолёт компании «Уральские авиалинии». На взлёте после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт А321 столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Ранее появилась информация о том, в аэропорту Жуковский примут меры для улучшения защиты от птиц.