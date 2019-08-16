Орнитолог предлагает создать паспорт аэропорта после инцидента с A321

Для предотвращения столкновений самолётов с птицами руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов предлагает ввести в аэропортах России специальный документ, который будет учитывать все особенности воздушной гавани.

Об этом сообщают «Известия».

По мнению эксперта, в индивидуальный паспорт аэропорта нужно вносить данные о водоёмах, расположенных в близости от объекта, характер растительности, а также качественный и количественный состав птиц, проживающих рядом с воздушной гаванью.

Кроме того, документ должен содержать информацию антропогенного характера: интенсивность взлётов и посадок, наличие рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов.

15 августа в районе аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку самолёт компании «Уральские авиалинии». На взлёте после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт А321 столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Ранее появилась информация о том, в аэропорту Жуковский примут меры для улучшения защиты от птиц.