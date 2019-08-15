Власти Подмосковья заявили, что инцидент с А321 не связан со свалками

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин прокомментировал сообщения о связи свалок и жёсткой посадки самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле.

«Предположение о том, что причиной жёсткой посадки самолёта вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон — «Сафоново», он расположен в 14 км», — сказал он.

По его словам, полигон закрыт в 2012 году. В течение многих лет туда не вывозят отходы.

В любом случае, отметил Куракин, расстояние до места аварии слишком велико. Как пояснил министр, птицы, которые постоянно обитают или кормятся на полигонах, никогда от них не отдаляются.

Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку Airbus 321.