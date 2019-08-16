Недалеко от аэропорта Жуковский обнаружена незаконная свалка

В радиусе двух километров от аэропорта Жуковский находится незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

Об этом сообщает Росприроднадзор.

По данным ведомства, несанкционированная свалка отходов расположена на участках с кадастровыми номерами 50:23:0000000:1183 и 50:23:0000000:1184.

Находящаяся вблизи аэропорта станция перегрузки мусора принадлежит компании «Экосервис».

15 августа в районе аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку самолёт компании «Уральские авиалинии». На взлёте после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт А321 столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

В пресс-службе Лётно-исследовательского института имени Громова сообщили, что взлётно-посадочную полосу в Жуковском осмотрели на предмет отсутствия птиц перед вылетом А321 в Симферополь.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ЛИИ имени Громова примет дополнительные меры с целью улучшения защиты аэропорта Жуковский от птиц.