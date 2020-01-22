Законопроект о введении должности зампреда СБ России прошёл второе чтение
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что в третьем, окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть уже 23 января.
Ранее соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внёс российский президент Владимир Путин. 21 января Госдума одобрила данный документ в первом чтении.
15 января российское правительство ушло в отставку. В связи с этим президент предложил экс-премьеру Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза.