Эксперт оценила влияние внезапного цветения берёзы в Москве на аллергиков

Врач-аллерголог Людмила Лапа оценила влияние внезапного цветения берёзы в Москве на аллергиков.

«Сейчас в столице и без того сложилась благоприятная среда для увеличения роста аллергенов. Из-за высокой влажности воздух загрязнён спорами плесневых грибов, происходят процессы гниения. Поэтому люди с аллергией сейчас могут чувствовать обострение симптомов», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт советует использовать специальные назальные фильтры, очищающие вдыхаемый воздух. Их можно носить во время прогулок, особенно в парках, где встречаются берёзы.

Лапа также отметила, что в сезон цветения берёзы аллергики должны соблюдать определённые правила в питании.

«Существует ряд продуктов, которые усиливают симптомы течения аллергии. Например, чтобы смягчить реакцию организма на цветение берёзы, нужно исключить из рациона вишню, сливу, апельсин и шоколад», — пояснила она.

Эксперт напомнила и о необходимости принимать антигистаминные препараты.

Ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.