Moody's оценило изменения в правительстве России

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Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сохранение новым российским правительством курса на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей.
Moody's оценило изменения в правительстве России
  • Reuters

Об этом говорится в отчёте, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В агентстве отмечают, что «резкая» смена правительства создаёт «некоторую неопределённость» относительно возможного социально-экономического курса, однако заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным и новым премьером Михаилом Мишустиным, позволяют рассчитывать на продолжение политики предыдущего кабмина.

«Заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности», — говорится в документе.

Кроме того, предполагается, что будут продолжены реформы в рамках нацпроектов.

Ранее Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации задач, поставленных Путиным в послании Федеральному собранию.

15 января правительство России в полном составе ушло в отставку

На следующий день Госдума одобрила предложенную Путиным кандидатуру Мишустина на должность премьера.

21 января был объявлен новый состав российского правительства.

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