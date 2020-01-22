В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

Короткая ссылка
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
  • © mil.ru

«Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.
Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Грабчук уточнил, что обнаружение целей происходит на расстоянии в несколько тыс. км.

«При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчётное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить