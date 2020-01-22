В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.

«Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.

Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Грабчук уточнил, что обнаружение целей происходит на расстоянии в несколько тыс. км.

«При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчётное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.