В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы

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Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы
  • globallookpress.com

«Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Грабчук также отметил, что система противоракетной обороны надёжно функционирует и успешно модернизируется.

«Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, расположенных вокруг Москвы. В повседневной деятельности на стартовых позициях проводится плановое техническое обслуживание противоракет», — сказал он.

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

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