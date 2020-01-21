Прокуратура сообщила детали работы отеля «Карамель» в Перми

Работа пермского мини-отеля «Карамель» в подвале пятиэтажного жилого дома, где в результате прорыва трубы погибли пять человек, не подлежала обязательному лицензированию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя прокурора Индустриального района Перми Ирину Махневу.

«У нас есть федеральный закон о лицензируемой деятельности, такой вид деятельности не лицензируется», — сказала она.

Ранее прокуратура региона начала проверку всех хостелов и мини-гостиниц в подвальных помещениях Пермского края.

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.