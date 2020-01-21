Прокуратура сообщила детали работы отеля «Карамель» в Перми

Короткая ссылка
Работа пермского мини-отеля «Карамель» в подвале пятиэтажного жилого дома, где в результате прорыва трубы погибли пять человек, не подлежала обязательному лицензированию.
Прокуратура сообщила детали работы отеля «Карамель» в Перми
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя прокурора Индустриального района Перми Ирину Махневу.

«У нас есть федеральный закон о лицензируемой деятельности, такой вид деятельности не лицензируется», — сказала она.

Ранее прокуратура региона начала проверку всех хостелов и мини-гостиниц в подвальных помещениях Пермского края.

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России. 

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить