В Минздраве уточнили число пострадавших при ЧП в отеле в Перми

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Шесть человек, по уточнённым данным, пострадали в результате прорыва трубы в мини-отеле «Карамель» в Перми, трое из них от госпитализации отказались.
В Минздраве уточнили число пострадавших при ЧП в отеле в Перми
  • © МЧС РФ

Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Все пострадавшие получили ожоги, их осмотрели специалисты, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести.

«Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — цитирует Интерфакс ведомство.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской скорой помощи, от госпитализации отказались два спасателя, получившие термические ожоги голеней, и 53-летняя женщина, работающая администратором.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и трое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России. Председатель СК Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.

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