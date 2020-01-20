Бастрыкин передал дело о ЧП в отеле в Перми в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о гибели пяти человек в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что такое решение принято для наиболее полного и оперативного расследования.

«Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета», — заявили в ведомстве.

Как сообщила прокуратура Пермского края, надзорное ведомство также организовало проверку по факту прорыва трубы в отеле.

«Будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасность оказания и предоставления услуг на данном объекте, а также законность организации и размещения граждан», — заявили в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и трое пострадали.