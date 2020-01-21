В Пермском крае проверяют все хостелы и отели после ЧП в «Карамели»

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Прокуратура Пермского края совместно с контролирующими органами начала проверку хостелов и мини-отелей после трагедии в «Карамели», сообщила старший помощник прокурора края Юлия Гайнанова.
В Пермском крае проверяют все хостелы и отели после ЧП в «Карамели»
  • © РИА Новости

«Органами прокуратуры Пермского края организованы сплошные совместные проверки с контролирующими органами всех хостелов и мини-гостиниц, проверки будут проходить до 15 февраля», — цитирует Гайнанову РИА Новости.

По её словам, в их число попадёт филиал «Карамели» на Екатерининской улице в Дзержинском районе.

Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят семьям погибших в мини-отеле «Карамель» по 500 тыс. рублей.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию, жертвами которой стали пять человек.

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