В Пермском крае проверяют все хостелы и отели после ЧП в «Карамели»

Прокуратура Пермского края совместно с контролирующими органами начала проверку хостелов и мини-отелей после трагедии в «Карамели», сообщила старший помощник прокурора края Юлия Гайнанова.

«Органами прокуратуры Пермского края организованы сплошные совместные проверки с контролирующими органами всех хостелов и мини-гостиниц, проверки будут проходить до 15 февраля», — цитирует Гайнанову РИА Новости.

По её словам, в их число попадёт филиал «Карамели» на Екатерининской улице в Дзержинском районе.

Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят семьям погибших в мини-отеле «Карамель» по 500 тыс. рублей.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию, жертвами которой стали пять человек.