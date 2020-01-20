Семьи погибших в отеле в Перми получат по 500 тысяч рублей

Власти Пермского края выплатят семьям погибших в мини-отеле «Карамель» в Перми материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.

Об этом говорится на сайте правительства края.

«По информации краевого Министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Пострадавшие — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

По поручению губернатора региона Максима Решетникова средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России. Председатель СК Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию в Перми.