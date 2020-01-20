При прорыве трубы в отеле в Перми погибли четыре человека
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«По предварительным данным, в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре 4 человека», — приводит РИА Новости слова представителя министерства территориальной безопасности Пермского края.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края, ещё трое человек получили ожоги.
Отмечается, что на месте трагедии находится руководитель региона Максим Решетников.
Сообщается, что власти Пермского края окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе, погибли два человека.