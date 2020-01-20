При прорыве трубы в отеле в Перми погибли четыре человека

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В отеле в Перми после прорыва трубы отопления четыре человека погибли от полученных ожогов. Ещё три человека пострадали. По информации властей, прорыв произошел в отеле «Карамель» в Индустриальном районе города. На месте происшествия находится губернатор Пермского края Максим Решетников.
При прорыве трубы в отеле в Перми погибли четыре человека
  • © @melekhova_ob

«По предварительным данным, в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре 4 человека», — приводит РИА Новости слова представителя министерства территориальной безопасности Пермского края.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края, ещё трое человек получили ожоги.

Отмечается, что на месте трагедии находится руководитель региона Максим Решетников.

Сообщается, что власти Пермского края окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе, погибли два человека. 

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