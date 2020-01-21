В Ивановской области перевернулся школьный автобус

В результате ДТП со школьным автобусом в Тейковском районе Ивановской области пострадали четыре человека.

«Дети госпитализированы. Характер их травм пока неизвестен», — цитирует главу пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислава Радостина Интерфакс.

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.

По данным полиции, четверо детей получили травмы.

По информации источника, в автобусе находились восемь человек, включая шестерых детей. Трое детей и взрослый получили травмы; инцидент произошёл, когда водителю легкового автомобиля «не удалось удержать его на скользкой дороге».

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ноябре сообщалось, что семь человек, включая шестерых детей, пострадали в результате столкновения школьного автобуса с автомобилем в городе Гусь-Хрустальный.

ФАН также сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.