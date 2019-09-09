В Чувашии начали проверку по факту ДТП со школьным автобусом
- РИА Новости
ДТП произошло на трассе «Комсомольское — Яльчики — Буинск».
По данным СК, внедорожник Toyota в запрещённом месте начал обгон автобуса и столкнулся с ним. В автобусе находились 20 детей.
В результате произошедшего госпитализированы 59-летний водитель автобуса и двое детей.
«Организована и проводится доследственная проверка на предмет установления, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей», — говорится в сообщении.
Ранее в Яльчикском районе Чувашии произошло ДТП со школьным автобусом.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.