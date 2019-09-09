В Чувашии начали проверку по факту ДТП со школьным автобусом 

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Следователи организовали проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Чувашии, в результате которого пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по региону. 
В Чувашии начали проверку по факту ДТП со школьным автобусом 
  • РИА Новости

ДТП произошло на трассе «Комсомольское — Яльчики — Буинск». 

По данным СК, внедорожник Toyota в запрещённом месте начал обгон автобуса и столкнулся с ним. В автобусе находились 20 детей.

В результате произошедшего госпитализированы 59-летний водитель автобуса и двое детей. 

«Организована и проводится доследственная проверка на предмет установления, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей», — говорится в сообщении.

Ранее в Яльчикском районе Чувашии произошло ДТП со школьным автобусом.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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