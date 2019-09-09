Школьный автобус попал в ДТП в Чувашии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.
«Вблизи населённого пункта Малая Ерыкла столкнулись школьный автобус и легковушка. Пострадали три человека, в том числе двое детей», — сказал собеседник.
Всего в момент происшествия в автобусе находились 22 человека, включая 20 детей.
В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.