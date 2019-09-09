Школьный автобус попал в ДТП в Чувашии

Два ребёнка и один взрослый пострадали в результате столкновения школьного автобуса с автомобилем в Яльчикском районе Чувашии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

«Вблизи населённого пункта Малая Ерыкла столкнулись школьный автобус и легковушка. Пострадали три человека, в том числе двое детей», — сказал собеседник.

Всего в момент происшествия в автобусе находились 22 человека, включая 20 детей.

В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.