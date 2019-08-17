В Тульской области при ДТП с автобусом погиб один человек
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Тула-Липецк. Есть сведения об одном погибшем — водителе Kia Rio», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Перми на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание.
Также URA.RU передавало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.