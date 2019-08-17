В Тульской области при ДТП с автобусом погиб один человек

В Тепло-Огаревском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, по предварительным данным, погиб один человек, ещё 11 пострадали.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Тула-Липецк. Есть сведения об одном погибшем — водителе Kia Rio», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Перми на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание.

Также URA.RU передавало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.